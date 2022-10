Ny bevisning i rättegången kring Morö Backe: Flickans föräldrar vittnar

En 15-åring pojke står åtalad för försök till mord och grov misshandel på en nioårig flicka. Åklagaren anser att bevisläget är gott. Under första rättegångsdagen tillkom även flickans föräldrar som vittnen.

Som nära anhörig behöver man inte vittna under en rättegång. Föräldrarna har hörts av polis under förundersökningen, men hade inte tänkt att vittna under rättegången.

Jens Nyström, pojkens försvarsadvokat, har deltagit i rättegången på länk från annan ort tillsammans med sin klient. 15-åringen nekar helt till brott gällande våldtäkten.

– Där nekar han helt utifrån hur åklagaren beskriver det, säger Nyström.

Medger våld – nekar till mordförsök

15-åringen nekar även till anklagelserna om försök till mord, men erkänner samtidigt själva gärningen.

– Han medger våldsanvändning, men han har inte haft något uppsåt att döda henne.

Det handlar om rubriceringen?

– Ja, han medger gärningen, men vi anser att rubriceringen ska vara synnerligen grov misshandel eller grov misshandel, säger Jens Nyström.