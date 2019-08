Avspärrningarna hävda i centrala Umeå efter misstänkt våldtäkt

Under söndagseftermiddagen var hundförare ute i Rådhusparken för att söka efter bevisning i det misstänkta våldtäktsfallet som inträffade natten mot lördag. Avspärrningarna på platsen hävdes under senare under kvällen.

Under natten mot lördag inträffade en misstänkt våldtäkt i Rådhusparken i centrala Umeå. På söndagen sökte polisen av området med hund för att säkra eventuella spår. Hör mer om polishunden Eras arbete i klippet ovan. Dela Dela

