Beslut om åtal efter misstänkt mordförsök på Morö Backe på gång

Det var den 7 juli som en flicka under 15 år hittades svårt skadad i ett skogsområde i stadsdelen Morö Backe i Skellefteå. Dagen därefter gick polisen ut med information om att det fanns en misstänkt person under 15 år. Men under polisutredningens gång uppstod tvivel kring hans ålder. Frågan är mycket relevant, eftersom en person blir straffmyndig vid 15 års ålder.

I mitten av juli fattade utredningsledaren beslut om att Rättsmedicinalverket skulle genomföra en medicinsk åldersutredning. Under utredningen har pojkens tänder, hand samt handled röntgats och läkare har bedömt att resultaten talar för att den misstänkte är 15 år eller äldre.

Pojken inte häktad

Trots att pojken konstaterats vara straffmyndig har han inte begärts häktad.

– Den unge personen är inte häktad. Han är på förvar och det är utifrån återfallsrisken. Det är något man brukar ha som alternativ till häktning för unga personer, säger Andreas Nyberg.

Åklagaren har tidigare sagt att det är osannolikt att den brottsutsatta flickan kommer att förhöras.

– Det är ingen ändring där, säger Nyberg.

Han kan inte heller, med hänvisning till flickans personliga integritet, säga om hon fortfarande vårdas på sjukhus.