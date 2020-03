SHL-drömmen krossades under söndagen Foto: Fredrik Sandberg/TT

Björklöven förbereder sig för att bestrida förbundets beslut

Under söndagen beslutade Svenska ishockeyförbundet att ställa in all elithockey. Ett beslut som innebar att Björklöven, trots sin fina säsong, inte längre har chansen att avancera till SHL. Klubben har nu bestämt sig för protestera mot Svenska ishockeyförbundets beslut.

Björklöven har bestämt sig för att bestrida Svenska ishockeyförbundets beslut som togs under söndagen. –Vi är noga med att poängtera att vi har full respekt för att samhället är i en krissituation och att vi ska ta ansvar för våra medarbetare och spelare. Men vi anser att man från förbundets sida tagit beslutet utan att ha gett den tid som behövts för att analysera konsekvenserna fullt ut. Vi vill gå till botten med detta. Det får stora ekonomiska konsekvenser för många lag, säger Mikael Salomonsson, styrelseordförande i Björklöven. Får inte falla i glömska Exakt hur klubben ska gå vidare med sin protest mot beslutet vet man dock ännu inte fullt ut. –Vi håller på att förbereda oss för att lägga en grund till att bestrida beslutet, det finns ett par olika vägar vi kan gå, men exakt hur det kommer att se ut kan jag inte säga just nu. Vi måste göra det vi kan för att den fantastiska säsong vi gjort inte är förgäves, den får inte falla i glömska, säger Mikael Salomonsson. Dela Dela

