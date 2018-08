Stigande villapriser i Vännäs

Prisökning under fem år:

Vännäs 134%

Nordmaling 81%

Skellefteå 52%

Umeå – 47%

Lycksele – 30%

Robertfors – 28%

Siffrorna visar den procentuella förändringen under januari – juli 2013 och under samma period 2018 och är framtagna av Svensk Mäklarstatistik. De kommuner som haft färre än 10 försäljningar under någon av perioderna är borttagna.