Brännbollsyran: Inga nattbussar under torsdagen

Att Brännbollsyran i år är extra lång beror enligt arrangören på att Kristi himmelfärd inträffar samma vecka och många därför är lediga.

Under fredagen och lördagen sätts extrabussar in. Men inte under torsdagen.

– Vi har kontaktat dem men de hade inte koll på att Brännbollsyran var tre dagar i år, säger arrangören Peter Arkhult.

Frågan kom in för sent

Umeå kommunföretag som ansvarar för kollektivtrafiken i Umeå säger att man hade behövt få information om den extra dagen redan i höstas för att kunna lägga om tidtabellen.

– De kom in alldeles för sent med frågan, säger kollektivtrafikchef Fredrik Forsell.