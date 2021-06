Bussen har fattat eld igen – E4 avstängd

– Den har börjat brinna igen nu under kvällen under bärgningen. E4-kommer att vara avstängd helt under släckningsarbetet. Just nu har jag ingen uppgift om hur lång tid det kommer att ta, säger operatören vid SOS Alarm.

Enligt Trafikverket så står den brinnande bussen på en parkeringsficka i höjd med Ljusvattnet, mellan Skellefteå och Lövånger. Deras preliminära prognos är att E4 skulle öppnas kring kl 20 under kvällen.

Det var tidigare under onsdagen som bussen under färd fattade eld första gången.