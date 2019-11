Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Starta klippet för att höra före detta OS-simmerskan Camilla Sponseller om varför hon engagerar sig för andra cancerdrabbade. Foto: SVT

Simning i Umeå till förmån för cancerdrabbade

I samarbete med Barncancerfonden anordnar Umeå Simsällskap under söndagen Swim of Hope. Hälften av de pengar som samlas in under dagen går till Barncancerfonden.

I hela landet simmar människor under parollen Swim of Hope för att stötta cancerforskningen och familjer med sjuka barn. Triathleter, simmare och vattenpolospelare simmar så långt de kan under en timmes tid, sedan multipliceras antalet simmade meter med det belopp som sponsorerna har satsat. Insamlingarna ger resultat Före detta OS-simmerskan Camilla Johansson-Sponseller är sportchef för Umeå Simsällskap. Sedan hennes son Isaac Sponseller dog i cancer år 2013 har hon engagerat sig för att samla in pengar till forskning om barncancer. – Bara på den tid sedan Isaac dog tills nu har överlevnaden ökat med ytterligare fem procent, så man ser ju resultat av de här insamlingarna och det känns fantastiskt, säger Camilla Sponseller. Starta klippet för att höra Camilla Sponseller om varför hon engagerar sig i Swim of Hope. Dela Dela

