Kraftig minskning av laxar i Östersjöns älvar – fiskaren Kent i Skellefteå drabbad

Stiftelsen Östersjölaxen har gjort en enkät kring fiskeläget efter halva sommaren med förvaltningsorganisationerna i Östersjöns älvar. Här är ett axplock:



Torneå, Lainio och Muonio älvar

Mindre i räknare och mindre fångat.

”Mycket trög säsong”



Kalixälven

25 procent färre fångade laxar än ifjol.

”Oroväckande”



Råneälven

22 procent färre laxar har räknats jämfört med ifjol.

”Laxen verkar gå mot sitt sämsta år på länge”



Luleälven

Få laxar fångade. Betydligt färre än ifjol.

”Trög start på säsongen”



Åbyälven

Sämre säsong än vanligt.

”Att det skulle bli så dåligt som det blev är olyckligt för framtiden”



Byskeälven

Färre fångade laxar än de senaste åren.

Färre laxar passerar genom fiskräknaren än ifjol.



Kågeälven

Ingen lax fångad i laxen under första halvan av sommaren.

”Något är fel”



Rickleån

Knappt några laxar syns till i platser i älven där de brukar stå.

Fem laxar fångade under första halvan av sommaren.

”Väldigt lite nystigen lax och öring”



Vindelälven

”Överlag svag laxuppvandring”



Öreälven

Dåligt med fångster, första laxen togs långt in i juni.

”Fisket kom igång sent och lite fisk”



Lögdeälven

Dåliga fångster.

”Antalet fiskare minskade snabbt eftersom säsongen fortgick”



Moälven

Betydligt mindre lax och havsöring.

”Trögt men några havsöringar fångade”



Ljungan

Inget laxfiske alls på grund av små bestånd.

”Vi har fått höra att det setts ett antal laxar i Ljungan”



Testeboån

Ungefär som de senaste åren.

”Laxarna och öringarna som hittills passerat fiskräknaren i Strömsbro kan räknas på fingrarna”



Emån

Svag uppvandring av lax och ingen fångst.

”En besvikelse”



Mörrumsån

Samma fångst av lax som ifjol.

”Just nu har vi en väldigt bra uppgång av fisk”

Källa: Stiftelsen för Östersjölaxen