Dyrare sophämtning väntar umeborna – Vakin vill höja med 30 procent

Vakin har lagt fram ett förslag på höjd avfallstaxa till kommunfullmäktige i Umeå. Höjningen för en villa blir cirka 40 kronor per månad, vilket motsvarar en ökning på ungefär 30 procent.

Enligt Vakin beror ökningen av avgifterna i Umeå kommun på prisökningar i samhället som påverkar kostnaderna för behandling av avfall.

– Majoriteten av kostnadshöjningarna ligger helt och hållet utanför vår kontroll. Under 2022 har priset på drivmedel för sopbilarna ökat med närmare 50 procent. Inför 2023 kommer kostnader för utsläppsrätter att öka med mer än 300 kronor per ton för det avfall som går till förbränning. Dessa kostnadsökningar kan vi inte påverka, säger Per Sundström, renhållningschef vid Vakin.

Finns ingen buffert

Eftersom Vakin inte är ett vinstdrivande företag finns ingen budget att tillgå för oväntat höga kostnadsökningar som de här.

– I Umeå har vi historiskt haft ett litet överskott. Vi borde ha höjt taxan mer föregående år, men vi var lite fega eftersom vi hade ett överskott. Därför måste vi göra en rejäl höjning i år när kostnaderna stuckit iväg, förklarar Per Sundström.

Vill öka återvinning av plast

Höjningar av avfallstaxan väntar även i Nordmaling och Vindeln, men inte lika stora som i Umeå kommun.

– I Nordmaling handlar det om en taxaökning med cirka nio procent. I Vindeln har vi haft ett överskott av kapital. Så vi behöver inte höja taxan så mycket i år, men det blir en höjning året därpå, säger Per Sundström.

Per betonar också att när det gäller utsläppsrätter så kan alla bidra till att minska den kostnaden genom att återvinna plastförpackningar.

– Ju mindre plast desto mindre utsläppsrätter behöver vi alla betala för, avslutar Per Sundström.