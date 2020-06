Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Efter flera inbrott på kort tid – strandkafé utsatt för inbrottsförsök Foto: Josefine Holgersson/SVT

Efter flera inbrott – strandkafé utsatt för inbrottsförsök

Under natten mot måndag utsattes Älvens strandkafé på Bölesholmarna i Umeå för ett inbrottsförsök. Ett gäng ungdomar försökte bryta sig in i kaféet. Under nio dagar har kaféet utsatts för två inbrott och ett inbrottsförsök.

Det var under natten mot måndagen som strandkaféets nya larm gick. – Jag åkte dit och mötte upp polisen och det var 50 ungdomar kring kaféet och de sprang all världens väg, säger Valdemar Lundström som äger strandkaféet.



Enligt honom lyckades polisen få fast ungdomarna och bad dem visa legitimation. Polisen ska också ha fotograferat ungdomarna. En av dem, som ska ha krossat en fönsterruta på kaféet, kördes hem till föräldrarna. Valdemar Lundström säger att larmet gick i tio minuter, men att ungdomarna fortsatte att försöka bryta sig in. – Jag förstår inte hur iskall man är då. Hur tänker man egentligen? Är det för att de flesta i ens gäng är under 15 så någon annan får lösa det? Frågar sig Valdemar Lundström. På nio dagar har ditt kafé utsatts för två inbrott och ett inbrottförsök. Varför just din verksamhet och inte den andra vagnen som också står där? – Jag vet inte. Om jag förstått det rätt så är det ungdomar som driver den andra kaféet, men jag vet faktiskt inte. Jag har i alla fall inbrottsäkrat min vagn ännu mer nu, säger Valdemar Lundstörm.

