Efter olyckan på väg 92 – flera lastbilar fast på annan väg

Under tisdagskvällen välte en lastbil på väg 92 mellan Åsele och Dorotea. Lastbilen hamnade i diket och vägen fick under onsdagen ledas om under bärgningarbetet. Men flera av de lastbilar som letts om är nu strandade.

Efter olyckan som inträffade på väg 92 leddes vägen om via väg 926 från Lavsjö till Stamsjöån. Men under eftermiddagen och början av kvällen har flera lastbilar fått stopp mellan Lavsjö och Lomsjö. En av dem som fastnat är lastbilschauffören AnnaKarin Lindberg. – Lastbilarna ryms inte och vi sitter ett helt gäng här och ingen tar sig någonstans. Vi har pratat med Svevia som inte vet hur de ska lösa detta. Det stora problemet är inte att det är halt utan att det är för trångt, berättar hon. Ambulansen fick vända om Väg 92 är helt avstängd under bärgningsarbetet och enligt Trafikverkets preliminära sluttid ska vägen vara öppen igen klockan 23.00 ikväll. Enligt AnnaKarin står nu minst sex tunga lastbilar fast på den smala lavsjövägen. Hon ställer sig kritisk till hur man kunnat göra den här typen av omledningar. – Ambulansen kom inte ens fram och den fick vända och fara andra vägen. Det är katastrofalt dåligt hur man kan göra en sådan här omledning. Trafikverket: Ingen omledning på väg 926 Att omledningen skulle ske via väg 926 är ingen rekommendation som Trafikverket gett menar presskommunikatören Thomas Johansson. – Den skyltade omledningen gick från väg 90 och sen ut på E45 om man kom västerifrån, om man kom österifrån är det väg 931 och sen E45 som gäller. Vi har inte överhuvudtaget gett denna rekommendation utan då har man inte följt vår, säger han. Han berättar att man fått rapporter om att det står flera lastbilar på platsen men att Trafikverket inte har någon befogenhet att börja dirigera trafik utan att det är upp till polisen. Hur har det kunnat bli så här då? Till och med ambulansen har ju följt den här vägen. – Vi har tydligt skyltat omledningen och jag kan inte svara på hur räddningstjänsten kör. Det ser inte bra ut att många står där men vi kan inte göra något nu utan vi har gjort den skyltade omledning vi gjort, säger Thomas Johansson.

