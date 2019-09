Foto: TT

Efter misstankar om kvarka: Vindelns ridklubb tar över hopptävlingen

Ponnyhopptävlingen som ställdes in i Umeå blir av efter att Vindelns ridklubb klivit in och tagit sig an uppgiften.

– Vi gör det här för våra barn och ungdomar, säger ridskolechefen Petra Karström.

Helgens tävling ställdes in efter misstänkt kvarka på Södra Umeå ryttarförening. Men nu kommer det ändå bli tävling – i Vindeln. – Våra barn och ungdomar har sett fram emot det här så då vill vi att de ska få chansen att tävla, säger Karström. Problem med anmälningssystemet Vindelns ridklubb lägger nu upp en tävling vilket innebär att deltagarna måste anmäla sig på nytt. På grund av strul med systemet har anmälningarna inte kunnat göras förrän vid 18-tiden på fredagen. – Men jag har ändå sett 50-60 anmälningar hittills och jag förväntar mig fler, säger Karström. Hur har kommunikationen sett ut med Södra Umeå ryttarförening? – Vi har fått lite hjälp från SURF som kommer komma med lite funktionärer och jag vet att de kommer ha en person i sekreteriatet. Dela Dela

