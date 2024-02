Efter stormen Ingunn – nu drar ett nytt oväder in över norra Norrland

Under torsdagen uppmättes en medelvind på 51,8 meter per sekund i Stekenjokk – vilket var ett nytt svenskt vindrekord.

Nytt oväder i norr

Nu drar ett nytt oväder fram. SMHI har utfärdat orangea varning i Norrbotten, Jämtland och Västerbottensfjällen under helgen. Gul varning gäller även för delar av Norrlandskusten.

– Det här är ett nytt lågtryck som kommer in. Men det här är en del av samma stora komplex. I den storskaliga situation vi befinner oss i just nu kan det uppstå flera liknande lågtrycksbildningar, säger Nitzan Cohen, SVT:s meteorolog.

– Det är varm luft som sträcker sig upp en bra bit upp över Atlanten som möter kall luft. Då blir det mycket aktivitet på grund av den temperaturskillnaden.

”Väntas stormstyrka”

Under fredagskvällen kommer det börja blåsa på kalfjället samtidigt som snöbyar förs in.

– Det väntas stormstyrka på en del platser. Det är inte fullt lika omfattande som förra gånger. Men det kommer vara rejält blåsigt, speciellt i byvindarna. Men det kan bli även storm i medelvind på en del platser i fjällen, säger Nitzan Cohen.

I stora delar av mellersta Norrland har SMHI utfärdat en gul vädervarning. Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar. Det väntas byvindar på 20- 25 meter per sekunden under lördagskvällen.

– Det kommer att passera ett vindband med mycket hårda vindbyar. Det drar in snabbt och passerar snabbt.