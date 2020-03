Vattenläckan upptäcktes under måndagen på den utgående vattenledningen från Vindelns vattenverk. Under dagen har Vakin analyserat läckan och som nu ska åtgärdas under tisdagen. Ett arbete som kan påverkar vattenförsörjningen i Vindelns tätort.

-Det finns en god möjlighet att vattenförsörja Vindelns tätort via en vattenreservoar under tiden arbetet beräknas pågår, svårigheten är om det uppstår ytterligare komplikationer i dricksvattensystemet under tiden reparationsarbetet pågår, säger Johan Sjödin i ett pressmeddelande.

Begränsad tillgång till vatten

Vakin har under eftermiddagen skickat ut SMS till boende i Vindeln om att tappa upp vatten och vara återhållsamma med vatten

-Från Vakins sida så uppmanar vi boende i Vindeln att själva tappa upp vatten innan arbetets början och att vara sparsamma med vattenförbrukningen under tiden arbetet pågår. Exempelvis undvika bad och dusch under den aktuella perioden. Men även att vänta med tvätt och disk tills arbetet är avslutat.

Ingen sluttid

Arbetet kommer att inledas klockan 8 på morgonen, och det finns i nuläget ingen preliminär sluttid.

– Vi tror att det kan komma att gå snabbt, men i och med att vi kommer gräva i kanten på järnvägen så vet vi inte hur snabbt det kommer gå, och vi vet inte riktigt hur stor läckan är, eller om det beror på det fel vi tror, så därför har vi ingen sluttid i nuläget, säger Johan Sjödin.

Parallelt med arbetet att åtgärda läckan så kommer även ett annat arbete att pågå i Vindeln. Det kommer främst drabba boende vid Hamptjärnsvägen och Odlarvägen som kommer att vara utan vatten under hela arbetets gång.