En anhållen misstänkt för våldtäkt i centrala Umeå

Det var under tisdagsförmiddagen som den misstänkte anhölls, det framgår av en framställan om tillförordnande av offentlig försvarare som åklagare Jonas Fjällström lämnade in till Umeå tingsrätt under gårdagen.

Det var natten mot lördagen den 25 augusti som den misstänkta våldtäkten ska ha ägt rum. Polisen spärrade av ett stort område i Rådhusparken i centrala Umeå.

Polisen sa då till SVT Nyheter Västerbotten att det inte rörde sig om en överfallsvåldtäkt då kvinnan och mannen varit tillsammans tidigare på kvällen.

SVT Nyheter Västerbotten har sökt åklagare Jonas Fjellström för en kommentar.