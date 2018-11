Bild på lastbilen som vält ombord. Den var fastsurrad under färden, men slet sig ändå. Foto: SVT/privat

Efter lastbilsolyckan: Wasaline ställer in fler avgångar

Wasaline ställer in alla avgångar under både fredag och lördag på grund av den extrema våghöjden. Under natten mot fredagen mättes våghöjder på sex meter i Kvarken.

– Vi beklagar olägenheterna men rådande situation gör att vi ställer in resorna av säkerhetsskäl, säger vd Peter Ståhlberg.

Med bara en timme kvar till Umeå tvingades färjan mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige att vända under torsdagen. En 17 meter lång lastbil välte ombord trots att den var fastsurrad – nåt som aldrig hänt tidigare, enligt rederiet. Och nu kommer beskedet att alla avgångar fram till söndag ställs in. Smhi varnar för kulingvind i Kvarken. – Lördagens väder ser ännu värre ut än idag med extrema vågor och det vore inte rättvist mot passagerarna att gå ut idag om vi inte kan köra på lördag, säger vd Peder Ståhlberg. Hur mår personalen? – Det är klart att de blev skärrade men vi ska ha en debriefing nu och jag ska verkligen tacka dem för deras fantastiska insats igår. Passagerare som var på väg till Umeå under torsdagen men som fick gå i land i Vasa får enligt vd:n ordna sin transport till Umeå själv eller invänta söndagens färja. – Sen får de givetvis kontakta oss angående ersättning för egen resa, säger Peder Ståhlberg. Dela Dela

