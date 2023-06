Ovanligt få försäljningar av fritidshus – mäklare i Umeå: ”Folk tror att de får dåligt betalt”

Det är just nu högsäsong för försäljning av fritidshus. Men under maj månad var det få stugor som såldes. Under pandemiåren blomstrade marknaden och 2021 var det hela över 950 objekt som såldes i hela landet. I maj i år såldes hälften så många stugor.

I Umeå är det få fritidshus till salu just nu.

– Jag tror att det minskade utbudet beror mycket på att intresset inte är lika stort. Efter pandemin vill folk resa istället. Men vi ser nu senaste veckorna att det börjat komma igång men att det är färre objekt, säger Peter Jevenko på HusmanHagberg.

”Förvånad att det är så få”

Dock upplever mäklarna att fritidshusen som kommer ut går att sälja.

– Men är lite förvånad att det är så få fritidshus på marknaden. Men stugorna som kommer ut brukar inte vara några problem att sälja, säger Jörgen Isacsson på Mäklarringen.

Mäklarna hoppas att försäljningen sätter fart när värmen kommer.

– Försäljningen har inte riktigt kommit igång än. Kan bero på en väldigt kall vår. Men även att man tror att man får för dåligt betalt just nu för sitt fritidshus. Men det är lite förvånande, säger Pär Carlsson på Länsförsäkringar

I videon får du följa med på en visning och höra mäklaren Erika Jansson om marknadsläget.