Personlig assistent i Umeå fastnade under bussen – bröt foten

En personlig assistent i Umeå skulle hjälpa en brukare på bussen under påskhelgen. Men när assistenten sträckte sig in i bussen för att få tag på rampen så sänkte busschauffören bussen. Det resulterade i att assistenten fastnar med en fot under bussen.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket så skriker den personliga assistenten till. Alla passagerare i bussen förstår då att det skett en olycka och kliver av bussen.

”Oerhört olyckligt”

Chauffören lyckas inte höja upp bussen och den personliga assistenten sitter fast med foten under bussen i upp till fem minuter. Till slut lyckas busschauffören lyfta upp bussen och assistenten förs till sjukhuset i ambulans.

– Det är oerhört olyckligt, det var inget fel på bussen och föraren agerade korrekt. Det är höjden av otur och otroligt tråkigt för den som drabbats, säger Camilla Nordlund affärschef på Transdev.

Personliga assistenten bröt ett ben i foten, opererades och är nu sjukskriven.

– Det har hänt en gång förut och är oerhört allvarligt. Frågan är hur man kan förebygga det framöver. Funktionen att höja och sänka bussen är oerhört viktigt för många personer, den kan man inte ta bort. Det är viktigt att vänta tills bussen är helt still och busschauffören kommer och hjälper till för att minska risken att någon skadar sig, säger Camilla Nordlund.