Fem års fängelse för knivhugg i Skellefteå

Mordförsöket inträffade i april sedan två sällskap bestämt sig för att mötas och göra upp på en parkering. Slagsmål utbröt mellan två personer som tidigare hade slagits på en annan plats under kvällen. Under slagsmålet bröt sig en tredje man in och drog kniv.

Han högg en av de inblandade som fick livshotande skador. Brottsoffrets kamrater förde den skadade direkt till sjukhus, där han opererades akut.

Rätten gör bedömningen att 20-åringen borde ha förstått att knivhuggen som han utdelade innebar livsfara.

Den dömde ska betala 132 700 kronor i skadestånd till brottsoffret.