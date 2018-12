Fiberkabel avgrävd – hälsocentral helt nere

När hälsocentralen i Holmsund öppnade på morgonen kom man inte åt internet. Det visade sig att en fiberkabel blivit avgrävd och nu ligger hela hälsocentralen nere. Även folktandvården påverkas.

– Vi kommer inte åt journaler, vi kan inte förskriva medicin och vi får inte fram några medicinlistor. Det blir svårt att hjälpa någon idag, säger Ronny Lestander, verksamhetschef vid hälsocentralen.

Hur påverkar det här verksamheten?

– Det är förödande. Man kan inte ens ringa in hit, allt går via nätet. Vi kommer inte åt listorna på de som ringt in tidigare heller. Det vi gör nu är att vi har öppnat upp så att de som ringer under eftermiddagen kommer få erbjudande om att bli uppringd på måndag eller tisdag, säger Ronny Lestander.

”Ingen idé att åka till oss”

Man uppmanar nu patienter att inte vända sig till hälsocentralen i Holmsund om man inte är väldigt sjuk – akuta ärenden hänvisas till Tegs hälsocentral i Umeå. Man kan fortfarande ta emot och behandla patienter som är inbokade, men man kan inte få fram någon som helst dokumentation.

– De som dyker upp försöker vi hjälpa men egentligen är det ingen idé att åka in till oss för vi kan ändå inte hjälpa dem förrän till veckan, förklarar Lestander.

På sjukhuset finns det reservservrar och reservkraft. Det finns inte i samma utsträckning vid hälsocentralerna.

– Det belyser ändå hur känsliga vi är i samhället idag och hur låsta vi blir när nätet försvinner. Det kanske driver fram någon diskussion om hur vi ska hantera det. Man skulle till exempel kunna ha någon datorstation som har en mobil uppkoppling så att man kan lösa det mest akuta, säger han.

”Kan bli längre väntetider”

Nu väntar en tuff vecka för att försöka arbeta ikapp den förlorade dagen.

– Vi har ju inte sparat ihop en massa tid före jul. Det är lite fel tidpunkt för något sånt här. Det innebär att det kan bli lite längre väntetider nästa vecka, säger han.

Umeå energi meddelar att man beräknar att felet ska vara åtärdat klockan 23 under fredagskvällen.