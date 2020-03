Flera bussturer inställda – hala vägar i kustlandet

Det är främst i trakterna kring Robertsfors som länstrafiken under morgonen fått ställa in flera turer. Men även mellan Tavelsjö och Umeå har turer fått ställas in.

– Det är en del av kustlinjerna som fått ställa in av säkerhetsskäl. Vissa av de mindre vägarna är jättehalkiga och våra trafikbolag ställer därför in turer. Med plusgraderna som varit nu igår och i natt så blir det halt, säger Nina Lindberg, kommunikatör på Länstrafiken i Västerbotten.

Hänvisar till kundservice

Hon berättar att man följer utvecklingen under morgonen och har tillsammans med kundservice tät kontakt med trafikföretagen som i sin tur meddelar om det sker någon förändring. När de turer som blivit inställda kan återuppta trafiken igen är ännu oklart.

– Men man kan kontakta oss på kundservice om man har frågor. Vi får vår information direkt från trafikföretagen så vi får hoppas på att det blir bättre väglag snart, säger Nina Lindberg och berättar att sandbilar har skickats ut under morgonen.