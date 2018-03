Nya naturreservat uppmärksammas i Västerbotten

Blaiken, Storuman och Sorsele kommun

Från reservatets högsta del, lågfjället Lillblaiken, är utsikten milsvid åt alla väderstreck. I bergens sluttningar växer riktiga trollskogar. Där terrängen planar ut finns många myrar med hjortron och andra bär.

I det här vackra naturlandskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöar som finns i området. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna. Det kommer att finnas minst en koja tillgänglig för övernattning och grillplatser du kan ta dig till via väg eller stig.

Jackestjärnen, Åsele kommun

Jackestjärnen är ett litet skogsområde med mycket höga naturvärden. Runt den lilla tjärnen har gammelskogen fått stå kvar mycket länge. Här finns lappticka och rynkskinn, två svampar som är beroende av döda träd. Fler spännande svampar i reservatet är den sammetsludna ulltickan, den rosaskimrande rosentickan och doftskinnet som luktar kräftspad.

Tvärliden, Norsjö kommun

Här kan du tydligt se hur bränder har påverkat skogen genom historien. Nordostsluttningen är den finaste delen att besöka, men se upp för svårframkomlig och brant terräng. Tillgängligheten till reservatet är god under barmarkssäsong eftersom skogsbilvägar gränsar till området på flera sidor.

Vivattnet, Storuman och Vilhelmina kommuner

Området är ett populärt besöksmål vintertid, framförallt längs skoterleden som nyttjas av både skoteråkare och hundspannsförare. På sjön brukar pimpeltävlingar anordnas. Sommartid är området mer svårtillgängligt. Men om du inte räds strapatser kan området erbjuda häftiga vildmarksupplevelser.

Bergsjöberget, Nordmalings kommun

På Bergsjöbergets topp finns en fin raststuga och en enklare grillplats. Stigar leder upp till raststugan både söderifrån och norrifrån. På hällmarkerna just nedanför toppen av berget har du fin utsikt över Bergsjön. Skogen som växer här är gammal och består till största delen av gran med inslag av lövträd och tallar.

Fakta: Länsstyrelsen Västerbotten