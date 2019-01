Flygproblemen fortsätter – avgångar ställs in

Under gårdagen var det stora problem med flygtrafiken – och många avgångar ställdes in eller försenades till och från Arlanda. Även under torsdagen fortsätter problemen.

Under onsdagen snöade det i Stockholm, vilket gjorde att Arlanda bara kunde ha en landningsbana öppen. – Det är lite halkigt idag. Vi hade ett inställt plan imorse från Arlanda till Umeå klockan 9.30. Sen blev SAS från Umeå till Arlanda 10.00 inställt. Exakt varför får du fråga SAS. – Det är halt här. Folk halkar hit och dit, säger Ensa som jobbar åt Swedavia på Arlanda. Det finns inga indikationer på att fler avgångar ska ställas in under dagen. – Vi kör med två banor. Vi har haft några förseningar, men nu ska det rulla på, säger Lovisa Ernestam, presskommunikatör hos Swdavia. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!