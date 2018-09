Foderkrisen: Norrmejerier höjer ersättningen till mjölkbönder

Torkan har slagit hårt mot landets mjökbönder. Den extrema värmen har bland annat bidragit till att det råder foderbrist och det har gjort att priserna på foder skjutit i höjden.

– Det här är ett nödvändigt besked till norrländska mjölkbönder som kan underlätta i planeringen fram till nästa sommar för djuren och den egna gården, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier, i ett pressmeddelande.

Ostabilt läge

Trots allt menar de flesta norrländska gårdar anslutna till Norrmejerier att de nog kommer klara sig, men samtliga säger även att de står inför stora kostnadsökningar.

– Vi känner också till ett antal gårdar som ännu inte har tillräckligt med ensilage till gårdens djur inför vintern. Vi vet att också några funderar över hur många djur de har råd att ha kvar, så läget är fortfarande inte helt stabilt och en minskad invägning till mejeriet är en risk, säger Mariann Holmberg.

Höjningen av ersättningen blir däremot olika då konventionella mjölkgårdar får 30 öre mer per kilo mjölk. Ekologiska gårdar får en ökning med 10 öre per kilo mjölk. Efter höjningen betalar Norrmejerier 374 öre per kilo konventionell mjölkråvara och för ekologisk mjölkråvara 474 öre.