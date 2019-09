Så ska Skellefteås för- och grundskolenämnd spara 35 miljoner

I planen ingår dels restriktioner för bland annat inköp, rekrytering och vikariehantering. Men det innebär inte att det på något sätt är köpstopp eller vikariestopp.

– Det handlar bara om att tänka sig för och fundera över om man verkligen behöver det här just nu. Men om något måste köpas in får man köpa in det, säger Anders Bergström, förvaltningschef skol- och kulturkontoret på Skellefteå kommun.

Alliansen inte övertygad om restriktionen

Att ha restriktioner på rekrytering är dock något som Alliansen i Skellefteå sätter sig emot. De menar att man riskerar att missa behörig personal.

– För att behålla en bra undervisningskvalitet måste personal ha möjlighet till utbildning. Det är redan ont om dem så med restriktioner på rekrytering riskerar man att missa de behöriga lärare som är intresserade av att jobba på våra kommunala skolor och förskolor, skriver de i ett gemensamt pressmeddelande.

Vill se fortsatt digitalisering

Att det är ont om behöriga lärare bekräftar förvaltningschefen. Han menar att antalet elever på de olika skolorna är ojämnt fördelade och att det därför är svårt att få i hop det med behöriga lärare. I åtgärdsplanen ingår därför dels ett förslag på att införa aktivt skolval för att lättare kunna styra över fördelningen, men också fortsatt digitalisering.

– Det kan till exempel vara fjärrundervisning, att eleverna befinner sig i klassrummet med en handledare medan läraren undervisar digitalt från annan plats.

Se hela åtgärdsplanen nedan.