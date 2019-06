Förare körde in i byggnad – smet från platsen

Strax efter 17 på fredagskvällen kom larmet in till polisen om en bil som kört in i ett hus på Ålidhem. Efter att personen kört in i byggnaden sprang hon/han iväg från platsen.

Det var ett flerbostadshus som personen körde in i, och flera personer i närheten såg händelsen. -Som jag förstår så ska det ha varit en del vittnen till det här, säger Liv Fahlén, kommunikatör hos polisen. Polisen har hållit förhör med vittnen till olyckan och tagit bilen i beslag. En anmälan har också upprättats gällande trafikolycka smitning, samt vårdslöshet. Polisen har ännu inte hittat den skyldige. Dela Dela

