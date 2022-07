Forskaren om mordförsöket i Skellefteå: Ovanligt att unga begår så allvarliga brott

Under torsdagskvällen hittades en flicka under 15 år allvarligt skadad i en skogsdunge i Skellefteå. Polisen har rubricerat händelsen som försök till mord och den misstänkte gärningspersonen är även han under 15 år. Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete vid Uppsala universitet som studerat unga lagöverträdare, menar att det är ovanligt med denna typ av fall.

– Generellt är det väldigt ovanligt att unga personer begår så här pass allvarliga brott, säger han till SVT Nyheter.