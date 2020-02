Under söndagen var det besvärligt på många platser runt om i länet och under måndagen får de som tänker åka lokaltrafik vara beredda på att det kan finnas vissa förseningar. I Skellefteå har man till exempel under morgonen ställt in flera bussar på linjen 220.

– Det är just när omställningen sker som det är som värst senare har man hunnit halkbekämpa och så töar det ju allt eftersom, säger Harriet Söder vd på Länstrafiken och tillägger.

– Man får vara beredd på att det kan vara fortsatta störningar idag.

Långa köer på västra länken efter olycka

I Umeå skedde under måndagsmorgonen en trafikolycka på västra länken på grund av halkan. Vägen fick stängas av under bärgningsarbetet och beräknas vara framkomlig vid 8 -tiden. Långa köer bildades efter olyckan.