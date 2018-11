Framtiden oviss för vinterfestivalen i Vilhelmina

Det finns en risk att det inte blir någon Wilhelmina Winter Weekend nästa år eftersom föreningen Vilhelmina handel som varit med och arrangerat festivalen ser ut att avvecklas. Detta rapporterar lokaltidningen.nu.

Vinterfestivalen har arrangerats under 20 år. Bland annat har man tävling i stolpsittning och en iskyrkan – där flera par gift sig.

– Jag ska försöka få ihop ett möte till veckan för att undersöka vilka förutsättningar det finns för att arrangera helgen men just nu ser det mörkt ut, säger Annika Andersson (C) kommunalråd och styrelsemedlem i Visit Vilhelmina, till lokaltidningen.