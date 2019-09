Fyra av tio Bjurholmsbor lånar böcker på bibblan

Bjurholm hade 434 aktiva låntagare per tusen invånare under 2018. Det är en bra bit över rikssnittet på 258. Med aktiv låntagare menas en person som har gjort minst ett lån under året. Statistiken gäller endast kommunala folkbibliotek.

– I vissa mindre kommuner är biblioteket helt centralt. Och det finns väldigt duktiga bibliotekarier på sina ställen, som har samlat hela samhället i biblioteket. Då har man väldigt höga besöks- och utlåningstal, för att det finns eldsjälar som lyckas med det, säger Cecilia Ranemo, utredare och statistikansvarig på KB, till Nyhetsbyrån Siren.