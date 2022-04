Under natten mot onsdag skedde en misshandel i en by utanför Skellefteå. Polisen fick in samtal om händelsen och gjorde en utryckning.

– Vi larmades strax efter midnatt och kunde gripa tre personer. Ingen är anhållen ännu, meddelar Peter Lindgren, förundersökningsledare i Västebotten.

Mannen som misshandlades var i 25-årsåldern och behövde uppsöka sjukvård men inte läggas in. Brottet rubriceras nu som grov misshandel och en förundersökning har inletts.