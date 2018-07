Här finns flest traktorer i hela landet

Fler än 334 000 traktorer i trafik fanns registrerade i landet under 2017, enligt statistik från Trafikanalys. Traktortätast i landet var Bjurholms kommun. Där fanns 183 traktorer per 1 000 invånare, något bättre än tvåan Dals-Eds kommun i Västra Götalands län med 174 per 1 000 invånare.

Allra flest traktorer totalt fanns på Gotland, 5 942 stycken, och näst flest användes i Skellefteå, 4 508 stycken. Trea på listan var Uppsala med 3 997.

”Traktorn är en hobby”

Lars Berglind, från Närke, är uppvuxen på landet med traktorer nära till hands.

– Det handlar både om att meka och om gemenskapen som vi har i föreningen med veteranträffar, korteger och aktiviteter runt sådd och skörd. Visst är mycket kopplat till lantbruket men traktorn är en hobby med, säger Lars Berglind till Nyhetsbyrån Siren.