Här förbereder sig Umeåborna inför Cosplayfestivalen: ”Nervöst”

Cosplay går ut på att imitera en karaktär från ett spel, en film eller en serie.

– Jag tyckte att det såg coolt ut och hade inte några andra hobbys, så jag tänkte ”vi kör”, säger Hayden Gladewitz.

I slutet av juli bär det av mot Närcon – norra Europas största årliga event för spel och cosplay.

Dräkten för i år

Årets dräkt för Hayden blir Ellie från spelet The Last of Us och för Moas del blir det Chetney Pock O'Pea från rollspelskampanjen Critical Role.

– Jag har varit på en träff tidigare där jag inte såg någon klä ut sig till honom, så nu gör jag det, säger Moa Sandström.

