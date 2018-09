Här invigs nya konstgräsplanen: ”Ungdomarna är helt lyriska”

Dorotea IF har fått 5 miljoner kronor från Arvsfonden för att förbättra träningsmöjligheterna för barn och ungdomar och idag invigdes den nya konstgräsplanen. Jan-Åke Persson är ordförande i föreningen Dorotea IF och har varit med och sökt bidrag. Det kom på tal 2015 och nu, tre år senare, så har drömmen blivit verklighet.

– Det betyder oerhört mycket för Dorotea och ungdomarna här. Med den nya planen hoppas vi även på att få ihop ett eget lag för seniorer, säger Jan-Åke.

Här liras det för fullt på den splitternya planen. Foto: Jan-Åke Persson

Spela Hör vad den nya konstgräsplanen betyder för Elias Westergren i klippet ovan. Foto: Jan-Åke Persson

Slipper all pendling

Tidigare har Doroteaborna fått ta sig till bland annat Vilhelmina, Hoting och Ormsjö för att spela. Men nu är det slut på att behöva pendla till planerna.

De första som fick premiärspela på planen under invigningen var Dorotea IF mot Sörfors IF sedan var det dags för gåfotboll för alla åldrar. Vid 16:30 möts ÅIF och Tegs SK fotboll.