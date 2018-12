Här löser eleverna framtidens energiproblem

Arbetet är en del av Umeå kommuns projekt ”Den koldioxidsnåla platsen”.

– Det är väldigt kul, för vi har jobbat tillsammans och vi har fått kämpa för att komma på idéer, säger eleven William Winter.

Arbetet har pågått under hela höstterminen och varit ämnesintegrerat, så oavsett om eleverna har haft NO, SO, bild eller svenska, så har uppgiften varit ständigt närvarande.

Eleverna har gjort studiebesök på bland annat Dåva Kraftvärmeverk, men också fått besök av politiker och gjort egna redovisningar. Slutprodukten blev ett tittskåp där eleverna redovisar sin grupps arbete och idéer. Detta presenterades sedan för politikerna i tekniska nämnden.

– Vi åkte dit, så fick vi gå fram och de satt där vid ett bord och vi fick presentera. De tyckte det var bra, de var imponerade, säger Sven Sandström som går i klass 6 C.