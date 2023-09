Här serveras Umeåelevernas recept för minskat matsvinn – ”Jätteroligt”

Det är Vakin som anordnat en skoltävling under våren till alla elever i årskurs fyra och fem i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner där eleverna uppmanades att skicka in sina bästa svinnsmarta tips. Totalt kom det in 165 bidrag. Under fredagen prisades vinnarklassen från Hagaskolan vid Umeå smakfestival.

Efter prisutdelningen lagade klassen,från deras egna vinnarrecept, tillsammans med elever från Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Maja Beskowgymnasiet i Umeå.

– Vi använder bananer som har blivit lite brunare och gör bananpannkaka. Man kan tycka att det inte ser lika goda ut, och då passar det bra i pannkaka, säger Maj Isaksson åk 6 Hagaskolan

Se vinnarklassen laga mat i videon ovan