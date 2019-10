Hårda vindar med snödrev väntas i fjällen

Västliga hårda vindar på cirka 15 meter per sekund väntas sent på fredag eftermiddag. På kalfjället räknar man med mycket hård vind på 20 meter per sekund. Ovädret drar även med sig snödrev eller nederbörd.

Varning klass 1 hård vind med snödrev eller nederbörd innebär enligt SMHI en medelvind mellan 14 och 18 meter per sekund tillsammans med antingen minst fem millimeter nederbörd inom tolv timmar eller förekomst av lös snö som orsakar snödrev.

SMHI menar också att det blir svårt att förflytta sig samt att det medför problem att orientera sig.