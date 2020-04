Hemtjänstanställd i Skellefteå död efter coronasmitta

Peter Näsström är verksamhetschef för hemtjänsten i Skellefteå kommun och är tagen när vi når honom på telefon.



– Det är oerhört sorgligt att en person i vår verksamhet har avlidit, säger han.



Enligt honom ska personen ha avlidit någon gång under de senaste dagarna. Peter Näsström fick höra om dödsfallet under tisdagen. Han vill inte gå in på om personen smittats via sitt arbete eller inte, men personen arbetade i ett område där det finns bekräftade fall av covid-19. Peter Näsström säger att hemtjänsten följer de riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten och från region Västerbotten.

– Misstänker vi att en brukare är smittad så ska personalen ha skyddsutrustning och vi har jobbat upp ett system där vi snabbt kan få skyddsutrustning på plats, säger han.

Men personalen använder inte skyddsutrustning i förebyggande syfte?

– Som jag säger så följer vi de riktlinjer som finns från bland andra Folkhälsomyndigheten.