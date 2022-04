Hemtjänsten i Umeå drabbas hårt av snökaoset: ”Får prioritera insulin och mat”

Se fastkörningen i klippet ovan och hör om väntan på bärgaren.

Hemtjänsten har fått lägga om schemat idag på grund av snöstormen. Man kan bara göra det viktigaste och har ringt till en del kunder och uppmanat dem att försöka klara maten själva.

På flera platser har hemtjänstens personal inte kunnat köra vidare med sina bilar. Det har kommit så mycket snö att bilarna fastnat när personal besökt en kund. Anställda har fått vada i snö och lämnat bilarna.

Gör det absolut nödvändigaste

– Vi gör bara det absolut nödvändigaste just nu. Jag har också ringt in all extra personal som går att få tag i. Svårast är situationen ute i byarna. Men jag hoppas vi kan nå alla våra kunder, säger Andreas Lindberg, enhetschef vid socialförvaltningen i Umeå.

Efter en timme och 30 minuter kommer bärgaren till Jan som satt och frös i hemtjänsten bil.

– Det är mycket att göra just nu. Efter att jag har dragit upp Jan så har jag 14 kunder till. Det ringer hela tiden säger, Mattias Nordenberg som kör bärgare i Umeå.