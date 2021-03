Hundägarnas önskan – vill ha träningslokal i Åsele

Åsele brukshundklubb har en klubbstuga, men den är för liten att använda till kurs- och tävlingsverksamhet. Ulla Norrman är sekreterare för klubben och hon säger att kommunen tidigare varit tillmötesgående mot dem, men att det är svårt att få kommunen att bistå med en lokal.

– Kommunen vill väl ha in pengar och vi har inte resurser att betala någon hög hyra. Vi får in pengar genom kursavgifter och skulle vi kunna göra det året om skulle vi kunna få in mer pengar på det sättet, säger hon.

I Umeå finns en inomhushall och i Skellefteå ska bygget av en hall påbörjas under våren. Det är dock ingen av de hallarna som är kommunägda.

Kommunen: Gymnastiksalen inte lämplig

Klubben i Åsele är bland annat intresserade av en gammal gymnastiksal, men enligt kommunen är den inte lämplig för djuraktiviteter, bland annat för att ingången till lokalen används även av andra och att golvet är i dåligt skick. Dessutom hyrs delar av lokalen ut idag enligt Pierre Danielsson, som är teknisk chef vid Åsele kommun.

Enligt Ulla Norrman har klubben tittat på privata alternativ, men det kostar för mycket. Hon skulle gärna se att kommunen kunde hjälpa till och hon tror att hela inlandet skulle gagnas av att brukshundklubben skulle kunde få tillgång till en lokal.

– Då kanske exempelvis Vilhelmina brukshundklubb skulle vilja komma hit och träna och kanske betala en peng för det, säger Ulla Norrman.