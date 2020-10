I salongen istället för via datorn – festivalerna vill ha publiken tillbaka

Under pandemin har många kulturfestivaler antingen ställts in eller som den stora bokmässan sänts live via nätet.

Men både Jazzfesten i Umeå och Berättarfestivalen har valt att coronasäkra och bjuda in sin publik till salongerna.

– Det känns som att det finns ett stort behov att mötas och få kultur från en scen, säger berättarfestivalens koordinator Monica Lindgren.

Även Littfest i Umeå som arrangeras till våren har beslutat att publik ska få delta på plats.

Hur festivalarrangörerna resonerar kan du se i klippet.