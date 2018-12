Skellefteå: Inbrott i frisersalong

Klockan 10:15 under söndagsförmiddagen kom ett larm in till polisen om inbrott på frisersalong. Polisen håller just nu förhör och genomför en brottsplatsundersökning.

