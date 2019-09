Inbrott i fritidshus norr om Sorsele

Under lördagskvällen fick polisen in ett samtal om inbrott i ett fritidshus på en adress norr om Sorsele. Inbrottet skedde via ett fönster och det är fortfarande oklart vad som blivit stulet.

Polispatrullen anlände till brottsplatsen sent på lördagskvällen och har under natten arbetat med fallet. Under söndagsförmiddagen utfördes en teknisk undersökning. Finns det några spår efter gärningspersoner på platsen? – Det är ingenting som jag kan svara på i nuläget, säger Liv Fahlén, polisens kommunikatör. En anmälan gällande stöld genom inbrott är upprättad. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!