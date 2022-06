Inlandsbanan får tillskott på 75 miljoner årligen

När planbeslutet under måndagen presenterades står det klart att Inlandsbanan får efterlängtat stöd, totalt fördelas 2,1 miljarder kronor ut under planperioden, vilket ger en ökning med 75 miljoner kronor per år till Inlandsbanan under perioden 2023–2026.

– Det var hög tid att vi fick en förstärkning av underhållsbidraget då nedbrytningen nått en punkt som gör att konsekvenser uppstår för trafiken och trafikstopp på delar av banan inte låg alltför långt borta, säger Otto Nilsson, vd Inlandsbanan i ett pressmeddelande.

I planbeslutet framkommer även att Trafikverket ska prioritera ett antal utredningar inför nästa planrevidering, där de ska kolla på förutsättningarna för att elektrifiera delar av bland annat Inlandsbanan.