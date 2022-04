Räddningstjänsten är framme men har fortfarande inte branden under kontroll.

– Vi försöker släcka för att det inte ska sprida sig in i byggnaden. Just nu finns det en stor spridningsrisk och vi har inte branden under kontroll än, säger Jonas Edberg, inre befäl vid räddningstjänsten i Skellefteå.

Enligt räddningstjänsten ska branden startat efter att ett elskåp exploderat på insidan av byggnaden.

Flera polis och ambulans är på plats och flera bilar från räddningstjänsten.

Artikeln uppdateras.