Länsborna uppmanas prata hållbarhet

Just nu pågår SEE hållbarhetsvecka på 24 platser runt om i Västerbotten. SEE, som står för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, arrangerar under veckan 134 aktiviteter runt om i länet.

Hållbarhetsveckan är en årligt återkommande vecka, för att visa på möjligheterna att leva mer hållbart.

– Det är en vecka som visar upp det som i många fall redan arbetas med, men kan också fungera som ett startskott för nya initiativ, säger projektledaren Kristin Olsson i ett pressmeddelande.

Vänder sig till alla

Arrangemangen vänder sig såväl till allmänheten, som till företagare och tjänstemän. Här får den som vill visa upp sina hållbara lösningar och skapa egna evenemang inom temat hållbarhet.

Men veckan är också till för att visa upp kommunernas, länsstyrelsens och andra regional aktörers hållbara arbete.

Bakom projektet står Länsstyrelsen, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Nolia AB.