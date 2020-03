Länstrafiken i beredskapsläge

Utbildningsministern Anna Ekström (S) meddelade igår att de svenska skolorna inte kommer att stängas på grund av coronaviruset. Istället införs ett nytt regelverk där det blir upp till skolornas huvudmän (kommun eller ägare) att fatta beslut om skolorna ska vara öppna eller inte.

Mot den bakgrunden så har nu Länstrafiken i Västerbotten gått in i ett beredskapsläge då läget kan förändras snabbt.

– Vi gick in i beredskapsläge igår och vi har en plan men vi sitter väldigt mycket på nålar just nu. Om alla skolor stänger är det många linjer som dras in, omkring 35, men det är små linjer vi pratar om som går mellan skolor inom kommunen, berättar Länstrafikens vd Harriet Söder.

Stomlinjer ska upprätthållas

Om neddragningar i trafiken blir aktuella kommer stomlinjerna som går mellan kommuncentra alltid upprätthållas och prioriteras högt.

– Det blir till exempel särskild prioritet mellan Umeå och Skellefteå för där finns trafik som bedöms som kritisk, bland annat mellan Umeå och Holmsund, säger Harriet Söder.

Om det skulle förvärras ytterligare och det blir problem med stomlinjerna så har man även beredskap för det.

– Det känns dumt att rulla tomma bussar om inga elever ska till skolan. Då kan vi behöva styra om med personal från de linjerna till stomlinjer.