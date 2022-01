Larm om villabrand utanför Boliden – hela huset rökfyllt

Larmet om branden kom klockan 14.34 på söndagen. Enheter från Boliden och Skellefteå finns på plats. Alla personer som befann sig i huset har tagit sig ut.

– Det är en förmodad brand på övervåningen i en villa som ska ha gått ner till undervåningen, det är rökfyllt ända dit. Vi har satt rökdykare på att lokalisera branden och vi misstänker att det är en brand från murstocken som spridit sig ut till något rum, säger Conny Qwarforth, inre befäl på räddningstjänsten.

Släckningsarbetet beräknas vara klart tidigast vid 18-tiden. Förutom rökdykare arbetar räddningstjänsten med att sätta in dimspik i varje hörn av vinden, vilket innebär att de för in strålrör som kan släcka eventuell brand där rökdykarna inte tar sig in.

