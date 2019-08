Larmades till Nydalasjön – ungdom misstänks ha dödat and

Under fredagskvällen fick polisen in ett samtal om att en ungdom ska ha dödat en and vid Nydalasjön i Umeå.

Larmet kom in till polisen 18:13. Enligt inringare ska en minderårig person ha dödat anden och därefter cyklat från platsen. – Patrull har sökt av området men inte lyckats hitta personen, säger Liv Fahlén, RLC-kommunikatör vid polisen. När polisen kom till platsen påträffades en död and som sedermera har transporterats därifrån. – Det är mycket barn och barnfamiljer i området så man tog beslutet att flytta undan anden för deras skull, säger Fahlén. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!